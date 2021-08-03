「1天只花100元餐費」該怎吃？過來人推2方法：非常緊繃
對於剛出社會收入不高的新鮮人而言，如何節省生活支出與儲蓄是一大難題。而近日就有網友在網路上表示「如果『1天只花100元餐費』的話該怎吃？」，沒想到就有過來人點出了2個方法，直言「非常緊繃」，引發熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-03 14:29:20
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「有人一百塊吃一天的嗎？」的文章表示，「我剩三百塊，要吃三天，要怎麼一百塊吃一天啊」，原PO更求助各位神通廣大的鄉民網友，也直言「請不要推學餐」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「便利店買溫泉蛋，8個裝那個，慢慢吃可以一天」、「認真回，買白米自己煮，配醬瓜」、「先去買條土司吧」、「一百塊乾麵就吃到吐了啦」、「300塊買五木拉麵+蛋可以撐過三天以上」、「10顆茶葉蛋或5包科學麵+4顆茶葉蛋」、「300可以買兩大包水餃，吃到撐」，而更有過來人先認真精算了比較合理的第一種方式，「早餐吐司夾蛋15至20元配水，午餐滷肉飯配滷豆腐35至40元，晚餐吃陽春麵35至40元」，接著也有人提出了「168斷食法」，「早上168，中午晚上各50塊，多喝水」、「一天吃兩餐就好啊！再不夠就一天一餐」、「當作168斷食，不會很難」。
但最後還是有網友提醒「營養均衡和身體健康」非常重要，千萬不要為了省錢，而讓每日的所需的營養沒有攝取到，因小失大會花上更多的錢。（編輯：王柏文）