泡麵還能怎變化？老饕曝「多加1料」超日式：好吃又飽足

泡麵料理方便又快速，是許多人的宵夜首選，不少人甚至會以泡麵取代正餐，而泡麵的吃法也相當多元，除了直接加熱水沖泡，許多吃貨更會自行加入各種配料進行烹煮。而近日有網友就在PTT好奇提問「有人吃泡麵加白飯嗎？」結果釣出不少老饕回應，直指「加

白飯

很像日本的湯泡飯，既好吃又飽足。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO在

PTT女孩板

發文表示，自己之前看youtube很多韓國人吃台灣泡麵影片，都很喜歡加白飯，特別是麻辣鍋牛肉麵，他們說加了白飯後很像「湯泡飯」，但身為泡麵狂的她卻從來沒這樣吃過，因此便好奇詢問大家「有人吃泡麵加白飯嗎？哪一款適合加白飯阿？」

▲一名網友在PTT好奇提問「有人吃泡麵加白飯嗎？」引發熱論。（圖／翻攝自PTT）

該文一出，立刻掀起熱論，許多吃貨紛紛留言「我會加，好好吃！就很像日本湯泡飯」、「泡麵吃不飽啊！所以再多碗飯差不多」、「沒吃過拉麵嗎？吃完加一碗白飯下去超爽」、「看日本吃播會這樣，泡麵吃完剩湯倒飯進去，再淋上蛋液灑蔥花」、「有剩飯在冰箱的時候，會把一部分的泡麵換成飯，比較不單調」、「滿漢大餐+白飯，然後湯少一點會有牛肉燴飯的既視感」、「之前有一次回家，發現我媽喜歡花雕雞麵的湯配白飯」、「泡麵太少，幾口就沒了，當然加飯， 重口味湯頭很適合加飯」、「吃不飽的時候加白飯最滿足」。

另還有網友分享其他吃法，直指「麻辣鍋牛肉麵，偶爾也會丟幾顆水餃下去，直接變麻辣牛肉湯餃」、「我都泡麵加水餃，變成湯餃」「吃過一次泡菜口味泡麵+泡菜燒肉御飯糰」、「我都來一客+御飯糰」。不過，也有人直呼「不愛飯泡爛的感覺，除非是稀飯」、「感覺太飽了吧」、「飯＋麵都是澱粉，不太健康。」（編輯：許苡晴）