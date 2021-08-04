鹹酥雞攤好吃的秘訣？老闆親揭「致命關鍵」：真的超重要
編輯中心/綜合報導
2021-08-04 13:14:00
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有一名男網友好奇「鹹酥雞攤好吃的秘訣」，貼文一出，也釣出鹹酥雞店老闆親自揭開「關鍵」，直呼「真的超重要」。
該名男網友在臉書社團《家常菜》發文，表示每次吃鹹酥雞，都覺得鹹酥雞攤的「粉」吃起來很酥脆，但又不會到太油，特別好吃，因此想知道「是怎麼做的」？
另外，原PO也很想知道，每次鹹酥雞攤加的調味料「胡椒鹽」也非常美味，更是鹹酥雞好吃的關鍵，因此忍不住在文末發問「請問胡椒鹽有推薦的嗎」？貼文一出，掀起熱議，「地瓜粉就可以，製作時有分乾式跟濕式」、「太白粉加地瓜粉」、「粉的比例，太白粉*1、地瓜粉*2，粉沾好馬上炸，炸到7~8分熟起鍋，讓油再熱一點下鍋再炸一下下，會比較酥脆」、「有些店家混合的胡椒粉（各種牌子混合）每個牌子味道不ㄧ樣」。
其中，也釣出鹹酥雞攤老闆和雞排店老闆回應，「去年在賣鹽酥雞的我，鹹酥雞就『地瓜粉+麵包粉』，油溫也很重要。如果是杏鮑菇，金針菇，是用蘿蔔糕香港黏師父酥炸粉調水出來的；胡椒就買飛馬牌24號」、「用白色麵包屑跟黃色麵包屑混合一起，炸起來口感很可口喔！（我以前賣過雞排）」。（編輯：郭佩蓉）