鹹酥雞攤好吃的秘訣？老闆親揭「致命關鍵」：真的超重要

台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有一名男網友好奇「鹹酥雞攤好吃的秘訣」，貼文一出，也釣出鹹酥雞店老闆親自揭開「關鍵」，直呼「真的超重要」。





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該名男網友在臉書社團《家常菜》發文，表示每次吃鹹酥雞，都覺得鹹酥雞攤的「粉」吃起來很酥脆，但又不會到太油，特別好吃，因此想知道「是怎麼做的」？





另外，原PO也很想知道，每次鹹酥雞攤加的調味料「胡椒鹽」也非常美味，更是鹹酥雞好吃的關鍵，因此忍不住在文末發問「請問胡椒鹽有推薦的嗎」？





▲有名男網友好奇「鹹酥雞攤好吃的秘訣」，貼文一出，也釣出鹹酥雞店老闆親自揭開「關鍵」，直呼「真的超重要」。（示意圖／NOWnews資料照）

其中，也釣出鹹酥雞攤老闆和雞排店老闆回應，「去年在賣鹽酥雞的我，鹹酥雞就『地瓜粉+麵包粉』，油溫也很重要。如果是杏鮑菇，金針菇，是用蘿蔔糕香港黏師父酥炸粉調水出來的；胡椒就買飛馬牌24號」、「用白色麵包屑跟黃色麵包屑混合一起，炸起來口感很可口喔！（我以前賣過雞排）」。（編輯：郭佩蓉）



