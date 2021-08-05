醬油炒飯怎麼煮才入味？內行曝「關鍵步驟」：紅亮又均勻
「炒飯」既方便又有飽足感，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，其中「醬油炒飯」更是許多人的最愛。對此，搜狐美食專欄《泰安美食客》就指出，若是想要顏色紅亮又均勻、粒粒分明、味道鮮香的話，要加多一步驟，就能讓醬油炒飯更加入味。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 00:21:58
《泰安美食客》表示，醬油炒飯若是要粒粒分明、顏色紅亮又均勻的話，飯直接下鍋炒是不對的，還需要提前多做一步驟。而醬油炒飯的作法是，先準備適量的隔夜飯，如果想炒出粒粒分明的狀態，是不能用剛煮好的飯。
《泰安美食客》透露，多的一步驟就是「在下鍋前往飯中間，加上適量的醬油，如果想要更上色的話，還可以加上少許陳年醬油，然後徹底攪拌均勻」，這樣提前加上醬油攪拌，不但能在炒的時候更順手，還可以讓炒飯更上色、更入味，顏色也更均勻好看。
隨後準備一些蝦仁，將其切成小塊狀，然後加上少許料酒，醃製10分鐘。還要準備兩顆雞蛋，加上一點點鹽、十三香，再將其打散備用，最後準備一根火腿，切成火腿丁備用。接著在鍋內倒油，燒熱後加上雞蛋液開始炒，炒熟之後盛出來。
再次往鍋內倒油，燒熱後把飯倒進去，用小火不停翻炒。等到飯炒散之後，再把蝦仁倒進去，持續翻炒到蝦仁炒熟，然後把雞蛋和火腿倒進去，翻炒均勻以後，可依照個人口味，加上少許食鹽，最後撒上蔥花就可以出鍋了。因此醬油炒飯，只要多這一步驟，就能使炒飯更加入味、顏色紅亮又均勻，甚至連飯都粒粒分明的。（編輯：許智超）