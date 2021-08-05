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超商巧克力夾心吐司餡料少？食客揭「1招」改善：超好吃

▲超商巧克力夾心吐司縮水？食客抖出「1招」改善。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲超商巧克力夾心吐司縮水？食客抖出「1招」改善。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 13:26:53｜2021-08-05 13:28:13

超商吐司是眾多民眾喜歡作為餐點的選擇，原因是體積小、方便攜帶。近日有網友在網路論壇討論，超商的板巧克力夾心吐司，咬一口後怎麼沒有餡料，沒想到就有網友對此揭露出了「1招」改善方法，直言「超好吃」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「超商板巧克力夾心吐司」的貼文表示，一直都很喜歡吃板巧克力這個口味的吐司，但她咬了一口發現怎麼沒有餡料，於是她把吐司兩片打開後發現，只有中間一小塊有巧克力醬。這更讓她直呼「這根本小還要更小」，此篇文章一發出後，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲原PO在網路論壇《Dcard》上討論超商的巧克力夾心吐司餡料少。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO在網路論壇《Dcard》上討論超商的巧克力夾心吐司餡料少。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
多數網友先是留言說，「吃起來好傷心」、「內餡有點少，你要忍一下」、「吃了個寂寞」、「還是早餐店的巧克力厚片比較好」、「我之前吃都是整塊佈滿耶，只是很薄」、「我上次塞包包放到融化，變超好吃哎哈哈哈哈」。

不過更有食客抖出可以用「烤或微波」來改善，「微波之後超好吃的」、「這去微波10秒很讚欸」、「拿去微波！」、「感覺用烤箱烤一下會很讚耶」、「這個系列微波都超好吃 每次吃都先拿去微波」、「放在吐司上，烤或乾煎一下讓他半融化，超讚」。（實習編輯：歐雅如）

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