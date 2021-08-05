主婦在家包餛飩「肉餡卻冒酸味」？內行秒揪真兇：不能放
水餃、餛飩等麵食類，在台灣一直深獲喜愛，更有不少人會在家自製，做出最適合自己家人的口味。不過就有一位主婦在家製作時，一吃卻發現肉餡冒出一股酸味，忍不住將自己的配方公開上網求助。隨後立刻有內行人揪出「真兇」，並解釋背後原理。
編輯中心/綜合報導
2021-08-05 16:49:59
原PO在臉書《廚藝公社》上發文提到，「最近在家自製餛飩餡要包，結果怎麼攪出來餡都會有酸酸的味道，感覺好像肉壞掉一樣，但是我的絞肉是才剛買的，我肉餡內放了『薑、醬油、米酒、鹽、香油、白胡椒粉』，請問有人可以幫忙解答嗎？」
配方曝光後，立刻有內行人回應「夏天酒會促進發酵，和蔬菜變酸」、「餛飩不必放酒可放薑泥」、「我做餛飩從不放米酒」、「有次好像醃肉絲加了米酒吃起來就酸酸的，後來我就不加了」、「放點油蔥酥，米酒跟醬油不用放」、「肉餡類通常不會放米酒」、「肉類內餡別放酒，海鮮才要放」。
另外也有網友點出其他注意事項，「如果一次包很多的話，麵皮快用完的時候，再從冰箱拿出新一疊麵皮，不然高溫又經過人的體溫捏壓，麵皮會發酵也會發酸」、「建議是肉買回來，先放冷藏，等妳配料都準備好再伴進去。攪拌最好不要用手，手有溫度容易發酸。攪拌好之後再放回冰箱。要包的時候挖一點出來就好。盡可能不要讓肉餡待在常溫太久」。（編輯：潘毅）