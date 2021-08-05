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羊肉炒麵超膩！他倒掉見「一幕」臉綠　網嚇壞：根本被整

▲有網友抱怨，某間羊肉炒麵很膩，因此他吃兩口就倒掉了，但眼前的畫面卻讓他當場嚇壞。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲有網友抱怨，某間羊肉炒麵很膩，因此他吃兩口就倒掉了，但眼前的畫面卻讓他當場嚇壞。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-05 22:16:02

台式的小吃、美食應有盡有，其中炒飯、炒麵更是常見的熱門品項。不過，就有網友抱怨，自己到某間店買了羊肉炒麵，吃兩口後卻感到很膩，於是他把炒麵倒掉，沒想到眼前的畫面，讓他當場嚇壞，貼文一出，網友們也直呼「真的太噁心！」

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原PO在《爆怨2公社》表示，他到某間專門賣炒飯的店，買了一碗羊肉炒麵要回家享用，結果才吃兩口就覺得很膩，於是便把剩餘的麵倒掉，沒想到卻看到炒麵的湯汁非常油，甚至油到會反光，讓他氣憤直呼「這是我吃過最噁心的羊肉炒麵，沒幾塊肉還給我一堆油！」

▲原PO看到炒麵的湯汁，油到會反光，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO看到炒麵的湯汁，油到會反光，讓他相當傻眼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文曝光後，網友也紛紛驚呼，「這也太油了吧」、「吃到會拉肚子吧」、「感覺超膩，像在喝油一樣」、「難怪吃不下去，這真的不行」、「這我不行，完全不行」、「去專賣炒飯的店買炒麵，八成是廚師故意整你的吧」、「好恐怖喔，這油到會反光欸」、「好險沒吃完，直接跑廁所」。

另外，也有不少人笑說，「老闆：不好意思 這隻體脂比較高」、「買沙拉油送羊肉？」、「油都不用錢欸，笑死」、「這油到可以在炒個兩三盤菜」、「這是油肉炒麵吧」、「老闆來一碗，炒麵不要加油」、「這殘油也太清澈...是後面弄完再直接倒油進去嗎？」、「都可以再拿這些油，去炒一盤新的羊肉了」。（編輯：許智超）

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