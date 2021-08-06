便當3大雷配菜有誰？網一致喊出「同1菜名」：沒被誤會
對於許多上班族而言，平常中午短暫的午休時間用餐，「便當」是方便又經濟實惠的選擇之一，而便當常見的搭配方法，多為1主食和3樣配菜。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到「便當3大雷配菜是哪3種？」貼文曝光引發熱議，過半網友一致喊出「同一菜名」，崩潰直呼「沒被誤會！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 07:09:53｜2021-08-06 07:09:58
原PO表示，剛剛便當打開，看見3樣配菜有「豆干、豆芽菜，還有一樣白白一條條細長條物，可以冰在冰箱直接拿出來吃的」，卻無奈的說「這3樣看了就火大」，不禁好奇詢問廣大鄉民「便當3大雷配菜是哪3種？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，有網友立刻解惑「白白的是干絲吧？」「這樣也太懶了吧都有豆干了」；其他網友則紛紛表示「很喜歡干絲、豆乾、豆輪跟螞蟻上樹捏」、「螢光色咖哩」、「電話線、油菜、豆棗」、「討厭番茄炒蛋，但是幾乎外帶便當都有」、「青椒、茄子、小黃瓜」、「麻婆豆腐、海帶」、「茄子、電話線」、「像電話線的那個」、「苦瓜、秋葵、芹菜，我覺得三色豆比它們好吃」。
而除了「茄子」和「電話線」呼聲極高，過半數網友還異口同聲喊出「同一菜名」，那就是「三色豆」，崩潰直嚷「三色豆，三色豆，三色豆」、「豌豆、玉米粒、紅蘿蔔塊」、「豆干比三色豆好多了」、「哪家有三色豆直接拒絕往來」、「三色豆永遠第一名，沒被誤會」、「看到三色豆我會暴怒」。（編輯：賴詠璿）