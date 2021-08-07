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買自助餐被暗示「多夾一點」！她手刀狂夾　結帳價秒震驚

▲自助餐因為其豐富多元的菜色，深受不少民眾喜愛，但由於食材價格浮動等緣故，客人與店家針對價格的爭執也時常發生。（圖/記者張嘉哲攝）
▲自助餐因為其豐富多元的菜色，深受不少民眾喜愛，但由於食材價格浮動等緣故，客人與店家針對價格的爭執也時常發生。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-08-07 11:10:20｜2021-08-07 11:14:20

自助餐因為其豐富多元的菜色，深受不少民眾喜愛，但由於食材價格浮動等緣故，客人與店家針對價格的爭執也時常發生。不過有女網友，到一間自助餐店卻受到老闆娘的「特殊待遇」，完整過程也引發關注。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「因為一整天雨沒停，所以我下午才出門買第一餐，很多店家提早休息不然就是沒開。只好跑到不常去的自助餐，一進門菜色很豐富，但經驗告訴我，『夾越多，就是跟荷包過不去』」。

▲自助餐老闆娘看見成堆的肉與配菜，竟然只收原PO60元。（圖／翻攝Dcard）
▲自助餐老闆娘看見成堆的肉與配菜，竟然只收原PO60元。（圖／翻攝Dcard）
沒想到原PO開始夾菜後，老闆娘看見她相當克制的模樣，便開口大喊「妳多夾一點沒有關係啊！」讓原PO決定不再克制，開始大夾特夾。結帳時老闆娘看著滿山的肉片以及配菜開始算錢，最終算出這特大號便當的價格是「60元」。原PO一聽完立刻掏錢，更在心中吶喊「實在是太佛心了！生在嘉義真的好幸福好驕傲！」

完整遭遇曝光後，立刻有網友回應「超佛而且還是紫米飯，左上還有生豆皮，這隨便算都破百」、「這個我估計最便宜也要150，老闆娘佛心」、「太佛了吧求店名」、「150在台北大概只有右上的一格綠色菜跟那兩個米血吧」、「老闆娘太佛心了，這我可以每天報到」。（編輯：潘毅）

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