COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

排骨湯喝出新花樣！她拿「一罐」湯頭更甘甜：大廚會這招

▲排骨湯是不少家庭和餐廳常見的美食，就有女網友在煮湯時丟入「一罐」調味，沒想到湯頭變得更甘甜。（示意圖／翻攝photoAC）
▲排骨湯是不少家庭和餐廳常見的美食，就有女網友在煮湯時丟入「一罐」調味，沒想到湯頭變得更甘甜。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-07 22:49:58

台灣湯類料理十分多樣，其中排骨湯是不少家庭和餐廳常見的美食之一。不過，就有一名女網友指出，表示煮排骨湯已經想不出新花樣，沒想到意外放入「一罐」調味，竟讓湯頭更加美味、甘甜，讓老饕們大讚直呼「只要有心，人人都是食神！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示本來煮排骨湯已經變不出新花樣，但某天隨意將「菜心罐頭」加到湯裡，沒想到口感驚為天人，「非常好喝。先把排骨控爛，加菜心的湯汁先滾，最後才放菜心滾一下就關火，菜心還是脆的，很好吃，湯也好喝」。

▲女網友將菜心罐頭放入排骨湯內。（圖／翻攝廚藝公社臉書）
▲女網友將菜心罐頭放入排骨湯內。（圖／翻攝廚藝公社臉書）
貼文一曝光，就引來不少網友讚翻留言，「只要有心，人人都是食神」、「誤打誤撞的美食」、「罐頭的調味，是很厲害的…」、「創意料理啊」、「通常煮到無步時，食材亂加，都會蹦出新滋味」、「很像以前媽媽常煮的醬瓜煮雞湯，味道很對味」、「不小心蹦出火花」。

甚至有老饕分享其他做法，「罐頭菜瓜類真的很好用！煮雞湯，宜蘭有名的瓜仔雞肉湯」、「廚師料理專用醃瓜罐，某牌脆瓜30元，雞仔雞羔湯便宜又合味，半隻雞用一罐」、「菜心做瓜仔絞肉也很美味喔」、「我都會用脆瓜或菜心罐頭煮瓜仔雞湯，方便又快速，只要罐頭蒜頭乾香菇還有雞肉，還能再加菜頭，超好喝」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.94%6.06%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.48%80.52%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.08%32.92%
2021-07-30-2021-08-10
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀