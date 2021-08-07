排骨湯喝出新花樣！她拿「一罐」湯頭更甘甜：大廚會這招
台灣湯類料理十分多樣，其中排骨湯是不少家庭和餐廳常見的美食之一。不過，就有一名女網友指出，表示煮排骨湯已經想不出新花樣，沒想到意外放入「一罐」調味，竟讓湯頭更加美味、甘甜，讓老饕們大讚直呼「只要有心，人人都是食神！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 22:49:58
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示本來煮排骨湯已經變不出新花樣，但某天隨意將「菜心罐頭」加到湯裡，沒想到口感驚為天人，「非常好喝。先把排骨控爛，加菜心的湯汁先滾，最後才放菜心滾一下就關火，菜心還是脆的，很好吃，湯也好喝」。
貼文一曝光，就引來不少網友讚翻留言，「只要有心，人人都是食神」、「誤打誤撞的美食」、「罐頭的調味，是很厲害的…」、「創意料理啊」、「通常煮到無步時，食材亂加，都會蹦出新滋味」、「很像以前媽媽常煮的醬瓜煮雞湯，味道很對味」、「不小心蹦出火花」。
甚至有老饕分享其他做法，「罐頭菜瓜類真的很好用！煮雞湯，宜蘭有名的瓜仔雞肉湯」、「廚師料理專用醃瓜罐，某牌脆瓜30元，雞仔雞羔湯便宜又合味，半隻雞用一罐」、「菜心做瓜仔絞肉也很美味喔」、「我都會用脆瓜或菜心罐頭煮瓜仔雞湯，方便又快速，只要罐頭蒜頭乾香菇還有雞肉，還能再加菜頭，超好喝」。（編輯：陳雅雲）