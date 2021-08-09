美式鬆餅怎煎得光滑？女曝「餐飲班祕技」 秒見完美成品
美式鬆餅口感綿密、散發迷人香氣，令許多饕客愛不釋手，不過自製美式鬆餅，該如何才能煎出光滑漂亮的外觀？近日，一名女網友在《Dcard》提到，她滑手機無意間看見南韓女生分享自製的美式鬆餅，不禁驚呼「鬆餅怎麼這麼光滑！」好奇尋求製作撇步，釣出內行網友分享「餐飲班祕技」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 08:10:29
原PO表示，近日滑手機時，無意間看見一位南韓女生分享自製的美式鬆餅，並稱「最近很喜歡自己東搞西搞，也知道鬆餅怎麼做，可是這個韓國小姐姐做的鬆餅怎麼這麼光滑？」忍不住直呼「超療癒的！也沒看到別人做的可以這麼漂亮」，好奇尋求廣大網友製作方法。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「買鬆餅粉來做」、「好療癒」、「我也想知道如何做出那種鬆餅」、「好像有人提到後面不用一直抹油！前幾片會沒那麼光滑是正常的唷」、「我的也是不沾鍋，但是不知道是不是太老，永遠都煎得很醜」、「為什麼大家都那麼會煎」。
對此，有內行網友不私藏透露「用廚房紙巾沾少許沙拉油，抹在不沾鍋上，鍋子先加熱，抹完再加熱再抹，重複個3遍，之前在餐飲技藝班學到的分享給妳」。（編輯：賴詠璿）