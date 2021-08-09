酸辣湯怎煮才好喝？內行曝「關鍵2撇步」：味道差很多！

「酸辣湯」裡的配料豐富、口感穠稠滑順，酸酸辣辣的味道更是開胃，是許多人吃鍋貼、水餃必備的湯品之一。不過，酸辣湯到底該怎麼做才能色香味俱全呢？一位老饕就在PTT分享烹飪方法，並指出「2步驟」是影響味道的關鍵。

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，煮酸辣湯時，

下食材的順序會影響到最後的味道

，她參考了阿基師的煮法後，用顏色歸納法簡化一些，成品很好喝，是令人懷念的家鄉味，且她老公甚至一連喝了六碗。

▲酸辣湯到底該怎麼做才好喝？一位老饕就指出，下食材的順序會影響到最後味道，另外，酸辣湯的鹹味必須主要來自醬油，而不是鹽巴。（圖／取自pixabay）

原PO指出，所需食材包括：豬肉絲250g、板豆腐300g、金針菇1束、胡蘿蔔1條、雞蛋2個、乾香菇6~8朵、乾黑木耳1小碗、油1大匙，她

1.食材都切成細絲，金針菇去基部切段，雞蛋打散， 豬肉切絲用醃料醃15分鐘，香菇水留下。而這些食材依照顏色分成：（紅）胡蘿蔔絲、（黑）木耳絲和香菇絲、（黃）蛋液、（白）金針菇和豆腐絲、（肉）豬肉絲。

2.

下食材的順序可簡化為：紅>黑>白>黃>肉。

3. 鍋中放入一大匙油和少許麻油，將胡蘿蔔絲炒軟至出現橘色的胡蘿蔔素。

4. 加入木耳和香菇一起炒香。

5.加入鹽、胡椒粉、醬油，並倒入淹過食材的水（含香菇水），高湯更佳，煮滾。

6.調好勾芡用的太白粉水加入鍋內，此時要勾稍微濃一點的芡， 因為之後加醋會稀釋湯汁。

7.勾完芡，加入金針菇段和豆腐絲，勾芡能保護豆腐不易破碎。

8.加入蛋液打蛋花，再加入豬肉絲，肉絲很快就會熟（變色），再加入白醋。

9.煮滾後熄火，淋上麻油或香油、撒上胡椒粉即可上桌。

10.喝湯前 （可省）撒上蔥花，滴幾滴香油、烏醋承載在蔥花上，要喝前攪勻。

而除了下食材的順序會影響口感外，原PO也不藏私傳授另一撇步，那就是「

酸辣湯的鹹味必須主要來自醬油，而不是鹽巴

」，她表示，這真的影響很大！自己做過實驗，第一次煮時因為醬油沒了， 就加得比預期少，第二次醬油加足確實比較好喝。（編輯：許苡晴）