酸辣湯怎煮才好喝？內行曝「關鍵2撇步」：味道差很多！

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原PO指出，所需食材包括：豬肉絲250g、板豆腐300g、金針菇1束、胡蘿蔔1條、雞蛋2個、乾香菇6~8朵、乾黑木耳1小碗、油1大匙，她進一步傳授烹飪步驟：
1.食材都切成細絲，金針菇去基部切段，雞蛋打散， 豬肉切絲用醃料醃15分鐘，香菇水留下。而這些食材依照顏色分成：（紅）胡蘿蔔絲、（黑）木耳絲和香菇絲、（黃）蛋液、（白）金針菇和豆腐絲、（肉）豬肉絲。
2.下食材的順序可簡化為：紅>黑>白>黃>肉。
3. 鍋中放入一大匙油和少許麻油，將胡蘿蔔絲炒軟至出現橘色的胡蘿蔔素。
4. 加入木耳和香菇一起炒香。
5.加入鹽、胡椒粉、醬油，並倒入淹過食材的水（含香菇水），高湯更佳，煮滾。
6.調好勾芡用的太白粉水加入鍋內，此時要勾稍微濃一點的芡， 因為之後加醋會稀釋湯汁。
7.勾完芡，加入金針菇段和豆腐絲，勾芡能保護豆腐不易破碎。
8.加入蛋液打蛋花，再加入豬肉絲，肉絲很快就會熟（變色），再加入白醋。
9.煮滾後熄火，淋上麻油或香油、撒上胡椒粉即可上桌。
10.喝湯前 （可省）撒上蔥花，滴幾滴香油、烏醋承載在蔥花上，要喝前攪勻。
而除了下食材的順序會影響口感外，原PO也不藏私傳授另一撇步，那就是「酸辣湯的鹹味必須主要來自醬油，而不是鹽巴」，她表示，這真的影響很大！自己做過實驗，第一次煮時因為醬油沒了， 就加得比預期少，第二次醬油加足確實比較好喝。（編輯：許苡晴）