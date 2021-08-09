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整根玉米怎變玉米粒？行家「1招」秒剝離　一堆媽全做錯

▲玉米是日常生活常見的食物，偶爾不想整根吃，也會將玉米粒剝下，做成新鮮的玉米濃湯或者玉米炒蛋。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲玉米是日常生活常見的食物，偶爾不想整根吃，也會將玉米粒剝下，做成新鮮的玉米濃湯或者玉米炒蛋。（示意圖／翻攝自Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 17:10:47｜2021-08-09 17:20:36

玉米是人們經常能夠吃到的食物，不論是水煮還是烤玉米都非常好吃，下肚之後也頗有飽足感，深受饕客喜愛，但也有不少人會將玉米粒剝下，做成新鮮的玉米濃湯或者玉米炒蛋等等。但你都使用哪種方法來將整根玉米剝成玉米粒呢？近日，就有網友分享最快速的方法，引發不少討論。

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一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片分享「整根玉米剝成玉米粒」的方法，只見一開始男子先示範兩款大家最常用，但也是錯誤的方法，第一種為先將玉米切對半後，從上頭開始一個一個剝，毫無效率；第二種則是將玉米切對半後，用刀子沿著玉米由上往下切，這樣雖然能成功切下，但玉米支離破碎還會亂噴，這也是大部分婆媽都會使用的方法，口感不佳，外貌也不優。

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▲不少人都會這樣子切玉米粒，結果玉米粒亂飛又不完整。（圖/＠jackwongfree4913）
最後，男子示範正確方法，首先將玉米切對半，接著拿出一把剪刀，從玉米芯的中間插入，接著開始扭轉，玉米會再斷成兩截，接下來只要輕輕的剝上面的玉米粒，就能夠將上頭的玉米粒扎實的剝下，一整碗玉米粒也能輕鬆誕生。

▲網友分享輕鬆的剝玉米粒方式，用剪刀刺進玉米芯裡，接著轉動就能分成兩半，輕鬆就能剝下玉米粒。（圖/抖音＠jackwongfree4913）
▲網友分享輕鬆的剝玉米粒方式，用剪刀刺進玉米芯裡，接著轉動就能分成兩半，輕鬆就能剝下玉米粒。（圖/抖音＠jackwongfree4913）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「好專業啊」、「太厲害了，直接學起來」、「簡單也要更鋒利跟新才行，蠻方便的」、「很酷！我再告訴我媽這一招」、「有這個就不用買罐頭了」、「謝謝你的分享，下次就來試試看」。（編輯：張嘉哲）

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