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空心菜梗怎煮才內行？她曬「1切法」炒完驚豔：脆又好吃

▲空心菜含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主。（示意圖／翻攝photoAC）
▲空心菜含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 09:41:56

台灣蔬菜多樣，其中空心菜更是隨處可見的食材，含有豐富的營養價值，是許多民眾心中的炒青菜霸主。近日，一名女網友在臉書社團《廚藝公社》分享，她在家自製空心菜料理，突發其想將空心菜「切丁」，並加入豆乾拌炒，成品出爐讓全場紛紛驚呆。

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原PO表示「沒想到空心菜梗切丁，這麼脆口這麼好吃，以前總是斷尾求生一大半」，同時分享自己的空心菜食譜，第一道是「豆乾有梗」，一點油爆香蒜頭，下紅蘿蔔末和豆乾丁，加入蠔油、甜麵醬和黑胡椒調味，最後下空心菜梗，翻炒幾下起鍋。

▲原PO自製空心菜料理，將空心菜「切丁」，並加入豆乾拌炒，成品出爐讓全場紛紛驚呆。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO自製空心菜料理，將空心菜「切丁」，並加入豆乾拌炒，成品出爐讓全場紛紛驚呆。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO自製空心菜料理，將空心菜「切丁」，並加入豆乾拌炒，成品出爐讓全場紛紛驚呆。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO自製空心菜料理，將空心菜「切丁」，並加入豆乾拌炒，成品出爐讓全場紛紛驚呆。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
剩下的空心菜葉子部分做成第二道料理「牛肉炒麵」，麵煮熟後，牛肉用一點油、胡椒粉、蠔油、太白粉和ㄧ點點水抓醃，油熱後轉最小火，牛肉炒至7、8分熟，下麵條、水、蠔油和醬油少許，以及空心菜葉，最後勾薄芡，起鍋時再加一點點紅蔥醬。

▲空心菜葉子部分做成第二道料理「牛肉炒麵」。
▲空心菜葉子部分做成第二道料理「牛肉炒麵」。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
畫面曝光之後，立刻引發網友熱烈回響，紛紛回應「我超喜歡吃空心菜梗，我媽炒空心菜我都只吃梗」、「空心菜梗比葉子好吃」、「這切法好特別」、「也是蒼蠅頭的感覺」、「我吃空心菜梗要吃粗的，不吃葉子，菜梗咬得脆脆的」。（編輯：賴詠璿）

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