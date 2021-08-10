便當打開見「地雷配菜」！男崩潰喊毀了 老饕反讚超好吃
現代人生活匆忙，便當憑方便快速且菜色多樣化的特點，成為不少人打理三餐的最佳選項之一。不過在眾多菜色中，總是有些地雷品項，讓人一打開就覺得沒有食慾。就有網友分享一道自己最不喜歡的便當配菜，直呼「好好的一個便當都被它毀了」，但有不少老饕認為其實很美味又營養，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 17:15:34
原PO在臉書社團《爆系知識家》發文，分享了自己便當的照片，並詢問說「請問大家捲捲的這是什麼東西？真的很噁心，好好的一個便當都被它毀了...」且在文末標註「最近菜價飆漲很常看到它出現在便當裡面」的關鍵字。
而從照片中可以看見，原PO嫌棄的就是看起來黑黑捲捲，被網友戲稱為「電話線」的海茸。事實上NOWnews今日新聞日前曾報導《便當3大雷配菜有誰？網一致喊出「同1菜名」：沒被誤會》，而海茸也名列遭到點名的3大地雷配菜之一。
不過海茸其實也有許多支持者，紛紛在底下為其平反，「海茸很好吃」、「海茸爆好吃的，接炒辣三杯，超過癮」、「這麼高營養低熱量的美味不要嫌棄它啦」、「這個很好吃，要炒九層塔」、「海茸，大部分是智利或紐西蘭進口，這是你這輩子離這兩個地方最近的一次了，吃了它吧」。（編輯：倪浩軒）