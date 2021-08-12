想吃洋芋片卻沒烤箱！免油炸做法曝　老饕驚：金黃又酥脆

口感酥脆、選擇豐富的洋芋片是不少人嘴饞最愛的零食之一，尤其一口咬下時的滿足感，實在讓人難以抵擋誘惑，一片接著一片，宅在家中的時候，實在是最佳良伴。不過若想在家自製洋芋片，卻沒有烤箱能夠處理該怎麼辦？美食專欄「小樹的魔幻廚房」就分享了利用微波爐也能做出同樣金黃酥脆的版本，而且不用油炸吃起來更減低負擔。

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不少人在家追劇或聚會時喜愛搭配洋芋片當作零食，不過若打算自己做出少油、少鹽的低負擔版本又因為家裡沒烤箱而時常打消念頭，事實上只要家中有「微波爐」一樣能輕鬆DIY親手準備！事前準備也只要準備馬鈴薯（洋芋）2個和少許食鹽、辣椒粉、孜然粉就能動手製作。

▲馬鈴薯買來後可先清洗乾淨去皮備用。（示意圖／翻攝自Pexels）

首先得將馬鈴薯清洗乾淨，並用去皮工具將表面去除，再把馬鈴薯切成薄片，注意愈薄愈酥脆，接著將這些馬鈴薯薄片放到另一個碗內，泡在開水內大約30分鐘，再將上頭的澱粉仔細沖洗，利用廚房紙巾吸乾水份，就能拿出小刷子把食用油塗刷再每個薯片上頭。

薯片兩面刷過油後，記得要放在鋪有烘焙紙的淺碟或盤子上，尤其不要疊在一起避免黏住，接著就能放進微波爐內加熱三分鐘，時間到了可以拿出來翻到另一面再再加熱兩分鐘左右，直到表面呈現金黃色就可以撒上鹽巴等調味粉囉！

▲趁洋芋片出爐記得趕快撒上調味粉！（示意圖／翻攝自pixabay）

最後，「小樹的魔幻廚房」也提醒大家在料理過程中，馬鈴薯因為澱粉較多，事先放入清水中浸泡一陣子，將澱粉泡出後再用清水沖洗乾淨，這樣炸的洋芋片也會更加酥脆；上油的過程也不要過度塗刷，輕輕一層效果不錯了，出爐後也要記得趁熱騰騰時撒上調味，如此一來才能在金黃又酥脆的時候增添風味。（編輯：楊智傑）