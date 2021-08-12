炒蛋總太乾？她加「簡單一物」口感變滑嫩：能上餐館賣了
蛋在菜桌上是一種十分常見的食材，其料理方式五花八門，不僅是加入湯類增添口感，或是拿去煎、炒都相當適合。對此，就有一名女網友炒蛋時，加入「靈魂配料」讓蛋的口感瞬間變得滑嫩，讓不少老饕大讚「可以上餐館賣了！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-12 23:00:35
原PO於臉書社團《廚藝公社》上發文，表示炒蛋看似簡單，但若加上了起司，呈現出來的口感便會完全不同！隨後她也分享步驟，「先把蛋打勻，只加糖，啦啦A（攪拌），放起司片或絲都可以，起油鍋，油熱下蛋液，不用鍋鏟，只用筷子啦啦A，不要到太熟，有點濕潤才好吃」。
成品照曝光後，瞬間就引來不少老饕狂流口水，「這個好，配飯夾吐司饅頭都好吃」、「蛋的品相很漂亮，顏色也很美，我相信味道一定很棒，可以上餐館賣了！」、「這個我喜歡」、「又學一招」、「不錯的作法下次也試試！」
甚至還有老饕分享其他妙招，直言「我也喜歡通常我還會加一點牛奶，更嫩」、「可以再加一點切碎洋蔥跟火腿，好吃」、「女兒們還小的時候，我還會加點牛奶和蝦仁」、「+鮮奶～也很滑嫩可口呢」、「建議加點牛奶，用奶油炒不要加鹽，炒得嫩嫩的就起鍋，超好吃」。（編輯：陳雅雲）