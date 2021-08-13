煮水餃多「1習慣」能省水？婆媽一聽全崩潰：我無法接受
餃子不僅方便料理，口味多變又具有飽足感，深受不少民眾喜愛，而除了一般常見的水煮、清蒸，還能做成金黃酥脆的煎餃。近日，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，有的人在煮水餃時有「1習慣」，他崩潰直喊不能接受，貼文曝光引發熱議，意外釣出一票網友共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-08-13 11:43:38
原PO表示「我沒辦法接受水餃在煮的時候，順便做水煮蛋，同一鍋水」，不管雞蛋有沒有事先洗過，他都覺得不能夠一起煮，直呼「所以馬桶有洗過也能當餐盤的概念？」
貼文曝光，立刻引發許多網友共鳴，心有戚戚焉地說「我從沒想過要一起去煮」、「蛋殼絕對不能跟別的東西一起煮啊，這是常識啊」、「我沒辦法這樣，這樣感覺很髒，蛋殼的細菌都碰到水餃了」、「我無法接受啊」、「我同事這樣煮過，然後拉到不知人」、「我也沒辦法，一定要分開」、「呃，我也不行」。
但有網友表示，為避免浪費一鍋水，會煮完水餃後再利用，「我先煮水餃，再煮蛋花湯，好好喝歐」、「先煮水餃後煮蛋」、「不煮水煮蛋可以煮蛋花湯」、「如果是我，煮完水餃我才會丟蛋進去煮」；不過，也有部分網友不以為意的說「我上次煮泡麵時也一起煮水煮蛋」。（編輯：賴詠璿）