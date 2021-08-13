永慶房屋旗下好房網涉多起不實報導　信義房屋提告

好房網及好房網TV近年來針對信義房屋進行大量不實報導，早期僅透過好房網報導，近期則同一則不實新聞會再透過好房網TV以影音講述，甚至是半年前的早期報導，再次拿出來重新刊登，同一則不實新聞報導重製多次，疑似刻意混淆消費者視聽，惡意營造信義房屋有大量負面新聞的形象，此一惡劣行徑，信義房屋已忍無可忍，決定提出告訴。
財經中心/台北報導
2021-08-13 17:22:20
好房網負責人是永慶房屋董事長孫慶餘妻子林淑貞，好房網與永慶房屋關係緊密，好房網長期以來針對信義房屋密集發布負面報導，以偏頗聳動的標題切入，加以扭曲的內容，企圖誤導消費者；部分報導更在FB廣告、關鍵字廣告及google聯播網廣告大量投放，以目前投放量推算，單月恐達千萬規模，一般媒體並不會針對某家企業負面新聞大量投放廣告，好房網屢屢以新聞自由之名行抹黑信義房屋之實，實非媒體業及房仲業所樂見。
另外，好房網多則信義房屋不實報導，均引述自匯流新聞網，每每匯流新聞網刻意刊登信義房屋之負面新聞，旋即被好房網引用，此一強烈互動及關連性，均可合理判斷永慶房屋旗下好房網與匯流新聞網密切合作，再各自運用各種投放廣告管道，企圖聯手利用偏頗報導打擊並傷害信義品牌商譽。
產業發展應積極向上，若企業每年耗費大筆資金在傷害同業，而非運用在研發更多元的服務上，實非消費者之福，信義房屋呼籲，同業惡意攻擊應止步於此，還給消費者一個乾淨的媒體空間，提供消費者更多元、創新的服務，否則產業淪喪，非大家所樂見。