清蒸魚該冷水or熱水下鍋？內行曝「正解」：別毀了一條魚
魚的料理方式非常多元，其中不少人喜愛以清蒸的方式烹飪，不僅能讓魚肉口感保持清香，營養價值也十分高。對此，搜狐號《小楊聊美食》指出，清蒸魚該用冷水還是熱水下鍋？雖然看起來無關緊要，但這一步其實很重要，若是做錯了會直接「毀了」一條魚。
編輯中心/綜合報導
2021-08-14 00:02:43
《小楊聊美食》表示，印象中清蒸魚並不難，只需要把魚處理乾淨，放上一些生薑，以及其他的食材，就可以把它放入鍋中蒸。但有些人會糾結「該用冷水下鍋？還是熱水下鍋？」這步驟看似無關緊要，但其實相當重要，如果做錯的話，可能直接導致營養流失，口感還變差。
《小楊聊美食》接著分享正確步驟，首先把魚清洗乾淨，除了把魚鱗刮掉之外，魚裡的黑色部分也要刮掉，不然很容易影響味道，吃起來還會很腥。等到魚清洗乾淨後，將魚放上盤子，並放一些生薑在魚身上，如果是喜歡辣的人，可以放一些辣椒，味道會更好。
《小楊聊美食》強調，蒸魚時一定要熱水下鍋，且不能直接把魚放到鍋中，這樣會導致蒸出來的魚不鮮嫩，甚至連營養成分也會流失。另外，蒸魚的時間也要控制好，時間太長會讓魚肉變鬆，而蒸魚的時間，是根據魚的大小判斷，「大一點的魚，大概15分鐘左右，小一點的魚，10分鐘左右」。
等魚蒸好後，就可以澆生抽，熱鍋放油，接著放入薑蒜辣椒，食鹽等，攪拌完再澆到魚身上，這樣鮮嫩美味的清蒸魚就做好了。最後一定要記得「要熱水下鍋」，不然就白忙一場了。（編輯：許智超）