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為何熱炒店的菜特別厲害？內行抖「2關鍵」：不好吃都難

▲台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛。（示意圖／取自 Pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-16 07:01:14

台灣擁有不少美食餐廳，但其中熱炒因為價格親民又能小酌幾杯，成為不少老饕的最愛，不少人下班之後也會約三五好友聚餐敘舊。而近日就有網友討論「熱炒店的菜怎麼這麼好吃？」指出自己在家中都無法做出同樣口味的菜色，貼文引發熱烈迴響。

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原PO在PTT貼文指出「為什麼熱炒店炒出來的菜跟肉都這麼好吃？連我害怕的苦瓜變成苦瓜鹹蛋都好讚，還有我討厭的羊肉變成空心菜炒羊肉也好好吃，原本就愛吃的菜更不用說了，結果自己回家研究鹹蛋苦瓜，炒出來根本就不能吃，為什麼會差那麼多。」

▲《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，炒菜時大家最拿捏不穩的肯定就是鹽了，炒不同的菜色，放鹽順序也不一樣。（示意圖／取自pixabay）
▲網友不解為何熱炒店的菜吃起來都特別好吃，與在家做的不相同。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛點破關鍵「炒菜都是用大火，鍋氣吃得到啊」、「寬油+大火，不好吃都很難」、「他們的爐子都是可以開大火快炒，一般在家的瓦斯爐做不到」、「調味比較重+大火」、「炮爐靠進氣控制火力，家庭用爐難比」、「寬油+現炒很難不好吃吧」、「味精跟鹽+重油，當然好吃到不行」。

而事實上除了熱炒店都有大火可以快炒以外，所謂的寬油即是在做菜的時候，使用非常大量的油倒在鍋裡並鋪開，寬就是代表油的面積很寬，這種烹飪方式能讓做出來的菜更加入味且有香氣，美食Youtuber王剛也曾經示範過寬油煮菜的影片，但由於油量多，也經常被提倡健康飲食的人所反對。（編輯：張嘉哲）

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