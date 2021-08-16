點牛肉麵套餐附皮蛋！她打開一看超困惑　網反讚：很不錯

牛肉麵是不少台人喜愛的美食之一，大多又分為「清燉」和「紅燒」兩種口味，而吃牛肉麵時，還可依個人喜好來選擇要純湯、瘦肉，或是半筋半肉。而今（16）日凌晨就有一名女網友透露，自己宵夜點了牛肉麵套餐，附了皮蛋，但她打開一看卻超困惑，而畫面曝光，網友則紛紛反讚「很不錯」。

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原PO在PTT八卦板以「

牛肉麵店的皮蛋

」為題發文，她貼出一張美食照並表示，「小妹剛剛點的宵夜牛肉麵套餐，有附皮蛋，然後是這樣，小妹一頭霧水，有沒有小吃店皮蛋也要自己來的八卦，還是這正常？」而從照片可見，原PO點的牛肉麵套餐確實有附皮蛋，只是皮蛋完全未拆封，整顆連包裝放進碗裡，讓她看後瞬間有點錯愕。

▲一名女網友透露，自己宵夜點了牛肉麵套餐，有附皮蛋，但她打開一看卻一頭霧水。（圖／翻攝自PTT）

畫面曝光，立刻掀起討論，許多網友一致認為，

防疫期間這樣做比較衛

生，紛紛回應「怕你覺得不衛生讓你自己來」、「包著多乾淨還嫌」、「現在內用就是這樣，講求安全衛生」、「我比較喜歡這樣欸！比較衛生」。

另還有人直指「直接吃皮蛋很噁，皮蛋豆腐94讚」、「皮蛋單獨吃不是很噁，一定要跟豆腐一同攪碎混合吃吧！」「沒附一整塊的中華豆腐，失敗」。（編輯：許苡晴）