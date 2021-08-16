古早味點心霸主？網淚憶隱藏版「雪白神物」：現在好難買
市面上甜食百百種，不僅種類眾多，口味更是應有盡有，且有許多「古早味」讓人心生懷念。近日，就有網友在PTT八卦版提到「在眾多古早味點心中，龍鬚糖是不是霸主？」貼文隨即勾起網友們回憶，淚喊「現在好難買啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-16 14:26:12
原PO以「龍鬚糖是古早味點心的霸主嗎？」為題，提到古早味點心中，有個叫做「龍鬚糖」的小點，由上百甚至千條絲交疊而成，外層入口即化，起源於清朝時期，當時還是皇帝御用的點心，現在在一般市面上，很難再買到，直言「即便是工廠製品都不常見，更何況早年是師徒傳承的零嘴」，他不禁好奇詢問廣大鄉民「在眾多古早味點心中，龍鬚糖是不是霸主？」
貼文曝光隨即引發網友共鳴，心有戚戚焉地說「現在好難買啊！」「邊拉邊吃最好吃」、「很難買到是市場需求小，十幾二十年前夜市都找得到」、「現在只剩民俗園區之類的地方在賣了」、「我覺得冰過的比較好吃」、「偶爾想到去買一盒來吃就很爽，只不過不是那種想天天吃的東西，所以非常難找」。
不過，也有網友表示「超好吃！可是很容易受潮」、「放久變一整顆硬的」、「除了龍鬚糖，以前還喜歡狀元糕，小攤販有在賣，現做的超好吃」、「更喜歡驢打滾跟桂花糕，這類清宮點心現在真的比較少見了」、「糖蔥也好吃」。（編輯：賴詠璿）