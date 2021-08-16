韓式辣醬只懂加湯煮？老饕曝「2道地吃法」：醬油般存在

近年來「韓流」影視文化席捲台灣，其中不只韓系穿搭打扮、語言學習，連韓國的道地美食文化讓不少台灣民眾趨之若鶩，無奈受疫情影響想搭飛機到韓國觀光旅遊的計畫只能被迫延擱，但也有網友就好奇超市賣場販售的「韓式辣醬」能如何搭配料理才有道地風味，文章曝光後也引來不少老饕回應。

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台灣的大賣場或超市中經常可以發現異國料理的食材或原物料，其中韓式辣醬就深受許多台灣人喜好，日前就有網友發文提問「韓國辣醬都拿來煮什麼料理？」，她指出自己常常在賣場看到小小一盒但份量看起來蠻多的韓式辣醬，「好像是因為韓國人都拿來煮部隊鍋還是湯之類的，都是整坨整坨使用，所以這樣對他們來說分量很正常」。

▲韓式辣醬通常會被用來製作韓式泡菜或部隊鍋。（圖／取自Pixabay）

這就讓她相當好奇韓國辣醬除了煮部隊鍋或加進湯內熬煮外，還有什麼樣的料理方式，文章在PTT的WomenTalk版上一出就掀起不少討論，其中就有網友分享自己的韓國同事的吃法「我看我韓國同事都直接加牛丼」、「直接經拌白飯的都有，辣醬萬用，醬油般的存在」、「飯、豬牛肉、麵條、各種蔬菜都適用」。

此外也有不少網友就列出許多不可不加韓式辣醬的韓國料理，「常做韓式煎餅，沾醬也會用到」、「炒肉不錯，或是你可以用蔥肉捲抹在上面煎」、「煮過麻婆豆腐，還不錯吃」、「炒年糕、炒烏龍，想要吃起來很韓就加一坨，在某些商場也會看到小份量包裝的」，也有老饕推薦加進泡麵中也能提升風味「辛拉麵」、「之前煮起士泡麵時丟了一點進去，還不錯」。（編輯：楊智傑）