炒飯可不用隔夜飯！內行傳授「1神招」：成功率比冷飯高

許多人喜歡自製炒飯來飽餐一頓，除了可以加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，不過，這道料理看似不容易失敗，其實卻蘊含不少巧思。一名網友就在PTT請益大家「要怎樣炒飯才能炒的像外面一樣好吃？」對此，有內行就傳授「1神招」，並直指炒飯可以不用「隔夜飯」來炒。

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PTT cookclub板

中直呼「我真的炒飯炒到信仰要崩潰了...」他透露，無論是隔夜飯還是新鮮剛煮的飯，無論是先炒蛋還是先炒飯，油多油少，大部分的方法他都試過了，但炒出來味道就是不對，常常沒味道，不然就是醬油會有種焦味，就算他特別把飯炒少一點也還是失敗...這讓他相當懊惱，只好發文請教網友「要怎樣炒飯才能炒的像外面一樣，油油亮亮的很順口啊？」

▲炒飯除了可加入自己喜歡的各種配料，烹飪方法也較為簡單，不過，這道料理看似不容易失敗，其實卻蘊含不少巧思。（示意圖／取自pixabay）

問題一出，立刻掀起熱論，許多網友紛紛回應「油要熱，加入調味料跟佐料時火先關小，才不會有焦味」、「我婆婆用豬油炒蛋炒飯，很香！」「沒味道要加鹽...起鍋前才加一點醬油增色增香」、「油其實不用很多，但是一開始要讓整個鍋子都吃到油，你看很多廚師都是一開始兩大匙的油在那邊潤鍋，一邊加熱一邊潤，然後差不多就把油倒一點出來，剩一大匙在裡面，開始炒蛋、飯、調味」、「飯倒蛋液這招有用，也不用很多油」、「飯的水分與用油量是關鍵」。

另還有專業吃貨分享，炒飯不一定要用隔夜飯來炒，用熱飯成功率反而比冷飯高，「隔夜冷飯容易結塊，我反而覺得難炒，要水份少，

煮飯時水的比例就減少一些，不會這麼黏

」、「習慣用熱飯炒（內鍋水少放一點），成功率比冷飯高」、「我都用熱飯炒，不過

煮飯時有調整水量，煮硬一點就很好炒了

」、「不用隔夜飯，但最好煮就預定要炒，

水少點，燜煮完打開放涼

，

如果你拿要吃的來炒飯，當然就要放更久一點，不一定需要隔夜

」。（編輯：許苡晴）