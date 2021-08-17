烤肉食材「隱藏霸主」是誰？內行秒喊1配角：便宜又好吃
隨著中秋節的腳步逼近，許多民眾已經開始計畫採購中秋烤肉的器具與食材。對此，近日一名網友在PTT「cookclub」看板提到，中秋烤肉食材應有盡有，想知道大家心目中的必烤食材為何？貼文曝光引發熱議，一票內行網友喊出「隱藏配角」，直呼「便宜又好吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 10:42:55
原PO表示「一家烤肉萬家香，一年一度的中秋就快到了」，並稱中秋節最有過節氣氛的就是烤肉，很懷念大家在滿月下，聚在烤爐旁一起烤肉的時光。不過說到烤肉，原PO也好奇詢問大家「你們會烤什麼食材呢？」他透露家中烤肉通常必備雞豬牛羊、吐司、蛤蠣、香菇、蝦子、青椒、豆乾等，想知道網友們家中必備哪些食材，或是否還有其他特殊食材。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「烤餅，灑糖跟奶油，烤到變金黃色」、「扇貝不錯」、「吐司夾肉片」、「必備棉花糖，騙小孩好用」、「整顆洋蔥＋奶油」、「馬鈴薯，切薄片灑點鹽，很好吃！」「松阪豬切薄片，烤到金黃酥脆」、「烤蘋果片很好吃，而且解膩」、「甜不辣，烤到蓬蓬的包海苔超讚」。
其中，呼聲最高的是「金針菇」，內行網友透露金針菇和其他食材也很百搭，「培根捲金針菇！」「奶油金針菇」、「金針菇跟絲瓜，便宜又好吃」、「甜不辣、金針菇絲瓜蛤蜊、花枝、香腸包生菜」、「蛤蜊金針菇」。（編輯：賴詠璿）