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租屋漏水不處理！她見牆角開「香菇園」臉綠：還要2萬2

▲有網友抱怨，租屋處不斷漏水，房東卻遲遲不處理，沒想到牆角還因此長出一排香菇，讓她相當傻眼。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友抱怨，租屋處不斷漏水，房東卻遲遲不處理，沒想到牆角還因此長出一排香菇，讓她相當傻眼。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-17 11:32:03

房價居高不下的現在，也有不少人只能當租屋族，更希望尋找到CP值最高的住處。不過，就有網友抱怨，她花了2.2萬租屋，但最近租屋處不斷漏水，向房東反應卻都沒處理，牆角甚至因此長出一排「香菇」，讓她相當傻眼，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆料公社二社》表示，最近兩個月租屋處一直漏水，她多次向房東反應卻都沒處理，結果還因為屋內太潮濕，牆角竟長出一排「香菇」，讓她不禁苦嘆「我租了一房一廳，2萬2千元的房子，果然花錢買不到尊重」。

▲網友對於租屋處「長香菇」，感到十分傻眼，也建議原PO趕緊搬家。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
▲網友對於租屋處「長香菇」，感到十分傻眼，也建議原PO趕緊搬家。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）
貼文曝光後，有些網友開玩笑說，「雖然很可憐，但看到照片我還是想大笑」、「你租的是溫室吧？」、「買不到尊重但可以買到香菇」、「沒事啦！今晚加菜啦」、「乍看之下以為是裝置藝術」、「兩萬二包含私人香菇園…房東一定覺得你不了解他的苦心」、「2萬2還長香菇，我看了什麼…」、「用香菇抵租金吧」。

另外，也有不少人提醒，「快搬，都長香菇了，這表示這房子長期潮濕，住久了容易全身酸痛，呼吸系統會出問題」、「真的要趕快搬，不然會免疫力失調進而生病。尤其黴菌進到皮膚產生各種皮膚病就很難根治，嚴重甚至可能進到人體內」、「太潮濕了吧…合約到趕緊搬」、「超噁的啦，感覺孢子都飛到肺裡去了啦」、「這樣你還繼續住？太潮濕的環境對身體很不好」。（編輯：許智超）

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