「買香菇」該選大還是小？知情人揭3重點：店家騙不了你
香菇在餐桌上是常見的食材之一，卻常被當作「配角」，用來提味、熬湯等，但選購香菇也是一門學問，近日就有美食家在網路上分享了3個重點來「買香菇」，直言「店家騙不了你」，引發網友討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-17 15:50:54
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，香菇不管是用來煲湯還是用來燉肉，都受到大量民眾喜愛，是比較受歡迎的美食。那麽在挑選香菇的時候，該買大還是買小呢？因此《小乾倩倩的遊戲的美食》更提出了三個挑選香菇的小技巧，首先是「看香菇的顏色」，如果香菇看起來顏色比較深，而且摸起來比較潮濕的話，這樣的香菇就建議大家不要買。這樣的香菇不僅水份多，而且口感也不會特別好吃。所以我們在挑選香菇的時候，一定要挑選菌蓋顏色比較淺的香菇。
再來是「看香菇肉的厚度」，香菇菌蓋的頂部若是向上凸起像一把小傘一樣，就代表這種香菇吸收的營養成分比較充足，如果它菌蓋的表面比較平整，這種香菇在生長的過程中營養成分吸收的就有可能不足了。再來香菇的根部，要選比較肥碩而且比較粗的這一種，吸收的營養成分比較充足，這種香菇一般是生長發育比較好的。所以在購買香菇的時候，要買這種根部比較粗的香菇。
最後則是「聞香菇的味道」，一般優質的香菇會散發出濃郁而特有的香菇氣息，若有些香菇聞起來沒有任何的香味，或者是有一股特殊的味道，那麽就說明這塊香菇是不宜購買的。（編輯：王柏文）