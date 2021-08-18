炒蛋加「1海鮮」超銷魂！他傳授烹飪3步驟：3分鐘就出鍋

雞蛋是我們日常生活中最常見的食物之一，幾乎是每個人家中冰箱必備的食材，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了能蒸、炒、煎外，還可直接水煮，或是做成半熟蛋。然而，有網友就在PTT分享一道炒蛋料理，他透露，雞蛋和「這海鮮」一起炒超適合，不僅烹飪方式簡單，最重要的是，3分鐘就能出鍋。

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原PO在

PTT

蟹腳炒蛋

這道菜其實也是沒有什麼難度，只需要「喇喇ㄟ（攪一攪）」就能做好一道菜，他指出，「螃蟹肉中含有多種維生素，其中維生素A均高於其它水生動物，螃蟹中所含的維生素B2是肉類的5到6倍，比魚類要高出6到10倍，比蛋類要高出2到3倍。」

▲有網友表示，雞蛋和「蟹腳肉」一起炒超適合，備料容易，烹飪步驟又簡單，零廚藝也能上手。（圖／取自pixabay）

原PO接著更不藏私分享煮法，準備食材包括：雞蛋4顆、蟹腳肉、少許白芝麻油、一點鹽巴、少許蒜末、少許蔥花，而烹飪步驟則有三點：

1.四顆雞蛋打勻，加入鹽巴。2.先炒蒜末，加入一些白芝麻油，加入蟹腳肉炒香。3.加入蛋液炒到六分熟關火，用餘溫把蛋炒熟，擺盤後灑上一點蔥花。

原PO直指，這道菜既簡單又美味，3分鐘就能出好菜。

而此文曝光，許多老饕紛紛推爆，「職業婦女到家煮飯分秒如打仗，這道菜超適合，推!」、「真的很快，備料又容易！」「0廚藝的人也可以上手了」、「好像不難，下次來試試看」、「光用想的就覺得好好吃」。（編輯：許苡晴）