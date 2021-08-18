誰會一大早吃白飯？老饕揭「3縣市」超愛 透露隱藏吃法
現在大部份的年輕人早餐選擇都逐漸西化，大部分人到早餐店都會購買漢堡、吐司、蛋餅、奶茶等等，頂多在傳統早餐店購買飯糰，比較少人一早起床就狂吃白飯當作早餐。而就有網友就好奇「誰會想要一早起來就吃白飯？」貼文引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-18 12:44:39
這位網友在網路論壇PTT的八卦版發文提問，「有人起床就在吃飯的嗎？我是說白飯喔，飯+菜+肉隨意，粥不算」，原PO也想起以前出差時，有時候會跟工友去古早味早餐店，一大早就自助餐開吃，「一大碗飯、燙青菜、豆干，默默拿杯米漿饅頭啃，想想平常吃早餐真的離不開吐司漢堡蛋餅什麼的，要我一大早就吃白飯我還真的吃不下去，有人早餐也吃這樣的嗎？」
貼文一出，多數網友都紛紛回應「我都吃滷肉飯」、「我早餐都吃便當」、「早餐吃雞肉飯滷肉飯正常吧」、「好幾年沒吃早餐店三明治+奶茶」、「早餐有吃飯，配菜是煎火腿」、「我三餐都一定是白飯」、「我媽一定要飯菜湯」，也有一些網友說「早餐白飯我還真的無法」、「我也無法，早餐吃很少」、「吃飯太有飽足感了」。
不過也有內行的網友點出，早餐吃飯會有人不能接受，是因為南北飲食習慣不同的關係，「從彰化台中的早餐吃控肉飯開始，以南都有早餐吃米飯的習慣啊」、「台南人就是啊，滷肉飯、炒麵都很基本」、「我回嘉義都雞肉飯配味噌湯」、「彰化早上真的一堆飯類可以選，上來台北後早上想吃飯，不是飯糰就是超商了」、「嘉義很多人常吃雞肉飯當早餐欸，台南還有牛肉湯配滷肉飯，很基本」、「台南滷肉飯+牛肉湯，絕配啊」。（實習編輯：王麗雯）