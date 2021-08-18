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豪雨讓菜價狂飆！鹹酥雞女神曝「驚人成本」：貴到不敢賣

▲家中經營鹹酥雞攤的女星張文綺，更透露目前蔬菜的成本價格，直呼「貴到不敢賣」。（圖／翻攝張文綺 Shiny臉書）
▲家中經營鹹酥雞攤的女星張文綺，更透露目前蔬菜的成本價格，直呼「貴到不敢賣」。（圖／翻攝張文綺 Shiny臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-08-18 17:10:00

日前台灣受到西南氣流帶來的豪雨影響，農委會統計截至昨（17）日下午，全台農損已超過5.8億元，菜價也居高不下。更讓不少店家叫苦連天。而家中經營鹹酥雞攤的女星張文綺，更透露目前蔬菜的成本價格，直呼「貴到我們不敢賣」。

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女星張文綺的老家經營鹹酥雞攤已經多年，每當她有假期時也都會回到高雄幫忙，也讓她被譽為「鹹酥雞女神」。不過昨（17）日她也發文訴苦「連日的大雨！造成菜價飆漲！玉米1支成本價40、四季豆一斤破200、小黃瓜1斤1百多、高麗菜一顆300左右，青椒貴到我們不敢賣」。

▲張文綺透露，目前玉米1支成本價40、四季豆一斤破200、小黃瓜1斤1百多、高麗菜一顆300左右，青椒則是貴到不敢賣。（圖／翻攝張文綺
▲張文綺透露，目前玉米1支成本價40、四季豆一斤破200、小黃瓜1斤1百多、高麗菜一顆300左右，青椒則是貴到不敢賣。（圖／翻攝張文綺 Shiny臉書）
張文綺也無奈表示「我們家的食材選項只有菜類是浮動的！因為氣候會造成菜價不穩定！所以最近來買鹽酥雞的客人應該會明顯感受到結帳時好像貴了些。現在的菜類成本很多都超過我們的訂價！預告一下我們的菜價是隨著市場浮動的！希望菜價趕快平穩下來！保守住大家的荷包」。

▲張文綺老家的鹽酥雞攤。（圖／翻攝張文綺
▲張文綺老家的鹽酥雞攤。（圖／翻攝張文綺 Shiny臉書）
不少網友看完後則苦笑回應，「高麗菜一顆300真的蠻恐怖的」、「就連九層塔都ㄧ斤200元，現在的菜真的很貴」、「經過女神的手，變貴我可以接受」、「貼心的良心店家，生意一定興隆」、「還好鹹酥雞菜類的商品算比較少了，希望能趕快回歸正常」。（編輯：潘毅）

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