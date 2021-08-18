美食名店換第二代經營「就變難吃」？致命關鍵曝：沒辦法

許多排隊美食名店幾乎都是靠著獨特口味、真材實料等特點而聲名大噪，不過有些第一代老闆退休後，將店裡傳承給第二代，卻會被老饕嫌棄「變難吃了」，對此，就有網友相當好奇為何會如此，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「為什麼換第二代，美食名店就變難吃了？」為題發文，表示常常在美食名店的網路評論看到有人批評「換了第二代經營後，口味整個都變了，沒有以前那麼好吃」，但這也讓原PO很困惑，「如果是頂讓就算了，自己家人第二代經營，肯定是所有的技術、配方、備料和調味，毫無保留傳承吧」？





除此之外，像是糖鹽的比例、烹煮的時間、商業機密的地方、跟哪間廠商叫貨、用什麼樣的設備、哪些地方要手工或原料怎處理，原PO也認為這些都是能夠一毫不差的傳承，「糖半斤就半斤，煮十分鐘就是煮十分鐘，是有什麼能夠出差錯的？難道真的是技術無法傳承的問題？還是說，大家只是看習慣原本的老闆，換了人，下意識就是覺得口味變了」？





▲有些名店第一代老闆退休後，將店裡傳承給第二代，卻會被老饕嫌棄「變難吃了」，對此，就有網友相當好奇為何會如此，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

但是，也有不少內行網友表示，「烹飪標準化很難，做到才能規模化賺大錢，大部分小店只能憑經驗，就是無法標準化」、「功夫跟細節要自己摸索，很多技術即使只是從先生換手給太太，都還要重新花很多時間調整成適合的做法」、「很多看感覺調味的，不同人就是弄不出來」、「沒有sop一切靠感覺，口味很難維持」、「老人家煮菜靠的是感覺，沒在跟你拿量杯的」。（編輯：郭佩蓉）



