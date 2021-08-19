小吃店豬肉點啥美味？內行喊出「隱藏部位」：很少人知道
台灣小吃攤應有盡有，其中傳統的麵店更是深受不少老饕喜愛，點一碗麵再搭配小菜和湯品，不僅美味飽足還很經濟實惠。對此，近日一名網友在PTT八卦版提到，若到麵店點豬肉，要點什麼部位才好吃？貼文曝光引發熱議，意外釣出內行網友分享「1隱藏部位」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 07:59:32｜2021-08-19 07:59:37
原PO表示，在傳統「黑白切」小吃店中，滷味這種配麵的小菜，常見的豬肉部位有：豬耳朵，中間有一道白色細軟骨；豬頭皮，跟耳朵味道差不多，沒有軟骨，肥了點；嘴邊肉，瘦肉比較多的部分，用一點醬油膏跟薑絲配；肝連，豬的橫隔膜，有一股特別的風味，是豬肉別的部位都沒有的。他也好奇詢問廣大鄉民「哪一種是黑白切中最好吃的？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，其中呼聲最高的為「肝連」，網友紛紛回應「真要選我會選肝連」、「肝連啊，其他怎麼比」、「肝連真的無敵，配醬油加薑絲，到底怎麼輸」、「肝連超讚，我可以吃一整盤」、「肝連>耳朵>嘴邊>頭皮」。
不過，也有網友透露1隱藏部位「骨仔肉」，是指豬頭部的肉，「頭骨肉才是王道」、「骨仔肉，真隱藏美食」、「骨仔肉，很少人知道」、「骨仔肉最好吃，真心不騙」、「頭骨肉最讚」；其他網友則紛紛表示「肝連有些那個筋超難咬斷」、「可惜沒有燙三層肉」、「嘴邊肉！其他的我都不吃」。（編輯：賴詠璿）