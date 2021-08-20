酥皮濃湯怎喝才內行？高手曝「3招」完美吃法：根本無敵
民眾到牛排館或西餐廳用餐，常會附上一碗熱騰騰的「酥皮濃湯」，濃湯上的酥皮香氣四溢，烤得金黃酥脆相當迷人；不過，近日一名網友在PTT女孩版好奇提問「酥皮濃湯大家都喜歡怎麼吃？」貼文曝光引發熱議，立刻就有老饕分享「3招」完美吃法。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 10:59:08
原PO透露，吃酥皮濃湯的時候，自己習慣把酥皮戳到濃湯裡面再吃，因為曾經試著直接吃酥皮，一口咬下卻發現「覺得直接吃超級普通耶，所以後來都戳到濃湯裡面啦！」並稱「說不定有人是不吃酥皮只喝湯的啊？還有不喝湯只吃酥皮？」不禁好奇詢問廣大鄉民「『酥皮濃湯』這道料理，大家都喜歡怎麼吃啊？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我都把酥皮吃完，再喝湯，純粹不喜歡泡進去的口感」、「先吃酥皮後喝湯」、「我一開始以為先吃酥皮再喝湯」；也有一派網友表示「壓進去泡得軟爛再吃」、「我也是，戳破，壓進湯裡泡爛」、「推進去！」「把酥皮從碗邊緣，推進湯裡啊」。
對此，有高手分享完美吃法，就是先把酥皮外圍最酥脆的地方吃完，中間的部分再壓進湯裡一起食用，一次體會兩種口感，無敵享受，「把邊邊吃掉，再把中間塞進湯裡」，或者是「一邊剝沾湯吃才是正解」，另外也有網友指出「好吃的酥皮直接啃，普通的就戳進去」。（編輯：賴詠璿）