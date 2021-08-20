泡麵只吃一包不會飽？媽媽曝「1神招」止餓：不用再加麵
「泡麵」已經成為現代人最方便的三餐選擇之一，又有便宜、簡單料理、調味多樣的優點。而近日就有網友在網路上表示「泡麵經常只吃一包不會飽」，這也引出了媽媽曝光了「1神招」止餓，直言「不用再加麵」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-20 10:24:36
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「吃『泡麵』會多加一塊麵嗎？」的文章中表示，「我想問大家吃『泡麵』時會多加一塊麵嗎？」原PO更直言「現在的泡麵感覺越來越吃不飽了！所以我通常會再加一塊脆麵或蒸煮麵之類的，不過我比較喜歡加蒸煮麵啦，比加脆麵好吃多了！還是只有我比較會吃，一定會加麵阿」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「不會，這樣不好吃喔，因為通常泡麵本體都有額外調味了，另外加的麵，吃得出差異」、「不會，那我寧願泡兩碗」、「會加其他菜，1包泡麵會煮成2人份」、「會多加一包科學麵，這樣才夠爽」、「還要再配茶葉蛋阿」。
甚至更有網友分享自己媽媽以前的神招「我也覺得再加其他的麵不好吃，小時候媽媽不讓小孩子吃太多泡麵，都會用白飯淋泡麵跟湯，好吃」，此舉也引來許多網友共鳴「加白飯or吐司，才是罪惡又好吃！」、「加白飯吐司超猛、「都是加白飯或吐司的」。（編輯：王柏文）