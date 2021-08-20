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奇異果可以不削皮吃？老饕狂讚「1吃法」　專家解釋了

▲奇異果可以不削皮吃？老饕狂讚「1吃法」，專家解釋了。（示意圖／翻攝自upsplash）
▲奇異果可以不削皮吃？老饕狂讚「1吃法」，專家解釋了。（示意圖／翻攝自upsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-08-20 11:19:26｜2021-08-20 11:19:51

奇異果是相當營養的水果，含有豐富的維生素C等營養素，獲得許多民眾的喜愛。近日有網友在網路論壇上討論奇異果到底要不要削皮吃，引發兩派網友選邊站，讓不少老饕讚賞：「他的吃法是對的」，專家對此也解釋了，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk版上PO一篇「大家吃奇異果會削皮嗎」的貼文，原PO說，跟室友去逛賣場，看到奇異果很便宜就買了，回家後原PO與室友兩人一起吃奇異果時，發現三人的吃法不一樣，原PO是對半切開用湯匙挖著吃，室友A削皮吃，室友B帶皮吃，原因是皮最營養。原PO看到室友B的吃法嚇一跳，便詢問大家怎麼吃奇異果。

▲原PO在網路論壇《PTT
▲原PO在網路論壇上詢問大家奇異果會不會削皮吃。（示意圖／翻攝自UPSPLASH）
貼文一出，網友先選邊站，「直接吃不削皮」、「B室友是對的」、「我直接洗乾淨連皮吃，不會刮嘴喔」、「直接吃阿好吃又方便」，另一派是「我堅持削皮吞整顆」、「都削皮切片，吃起來很輕鬆」、「湯匙挖+1」。網友也分享為什麼會連皮一起吃，「帶皮吃才好吃又營養，但要把表面細毛刷掉」、「兩個都直接吃皮，都是纖維」、「吃皮增加纖維」、「最營養就是靠近皮的地方」。

根據農業兒童網表示，民眾在挑選奇異果時，要挑選果形飽滿有彈性，表皮有自然光澤而且沒有斑點、絨毛整齊、沒有傷痕、蒂頭顏色鮮嫩的果實較新鮮；如果選到的是偏硬的奇異果，可以和香蕉、蘋果放在一起，能夠快速催熟。環境資訊中心則寫到，在吃奇異果前可以用清水把表皮的毛輕輕刷洗，細毛能幾乎消除，就可以整顆連皮一起吃。（實習編輯：歐雅如）

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