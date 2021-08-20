10張台積電買在650！他「困高山」急哭　網反喊：有機會

護國神山台積電（2330）雖一度突破670元，但後來卻一路下跌，卡在500多元上不去；對此，就有一名網友表示，當初以650元進場，但現在卻被困在高山上，讓他不知該如何是好，貼文一出，掀起熱議。





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該名網友在PTT以「GG十張套在650該怎辦」為題發文，表示自己先前已650元的價格買進10張台積電，但台積電卻一直沒起色，讓他很苦惱，不知該不該停損，還是繼續放著，「該停損了嗎？還是繼續握著？還是繼續攤平？有人知道怎辦？好想哭」。





貼文一出，掀起熱議，「一張不賣，奇蹟自來」、「放著，它會漲」、「眼前的跌不是跌，台積電早晚會上700元」、「配股利」、「加碼攤平」；另外，還有一名股民給出建議，「現在五百五，加碼十張攤成六百，照這局勢回六百是有機會的，回六百五要等很久」。





▲有一名網友表示，當初以650元買進10張台積電，但現在卻被困在高山上，讓他不知該如何是好。（圖／美聯社／達志影像）

對此，也有許多網友對台積電有信心，紛紛給出相同建議「亞洲第一大市值、全球前十大，你還怕它不回來嗎」、「台積電基本上就放著吧，除非你有急用錢，這間公司也不會突然倒閉，而且台積電每年都配息相當不錯」。





不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）



