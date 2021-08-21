吃鹽酥雞「蒜頭加多」沒必要？老饕抖出第二吃法：賺到了
鹹酥雞是讓台灣最著名的小吃宵夜，金黃酥脆再加上品項多元，更讓不少老饕愛不釋手。而近日就有網友在網路上表示「自己買鹹酥雞的時候，老闆的蒜頭放多了」，這讓他非常疑惑，沒想到就有許多老饕網友點出了這樣的「第二種吃法」，直言「其實賺到了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-21 09:00:24
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「我是在吃鹹酥雞還是炸蒜頭？」的文章中表示，「出去買個鹹酥雞蒜頭跟不用錢一樣，我已經吃了一半的蒜頭，還剩下一半真的吃不完，有沒有現在蒜頭到底是多便宜的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
老饕網友們紛紛留言「蒜頭才是本體好嗎」、「蒜頭更貴」、「蒜頭也不便宜，不要太不滿」、「傻傻，蒜頭比肉還貴，一公斤要150以上」、「蒜頭比雞好吃」、「賺到了」、「蒜頭多才香好嗎？傻了？」、「羨慕！我就想吃炸蒜頭」，甚至更有人點出了第二種吃法，表示「鹽酥雞炸過的蒜頭很適合當下酒菜」，「這個配啤酒也很棒」、「留著當下酒菜，爆香」、「留著配啤酒啊，還要教」。（編輯：王柏文）