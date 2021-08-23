台式牛排只會配鐵板麵？內行喊出「隱藏點法」：吃10年了
台式牛排能客製化做出不同的熟度口感，再配上麵類主食和荷包蛋，價格更是平易近人，深受不少民眾喜愛；不過，近日一名網友在《爆廢公社公開版》提到，吃牛、豬、雞排時，鐵板麵喜歡選擇哪種麵條？貼文曝光引發熱議，意外釣出老饕分享「隱藏點法」。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 09:46:32
原PO在文中提到，到台式牛排館用餐時，除了主餐之外，一旁還會附有鐵板麵，不禁好奇詢問大家「吃牛豬雞排你們是哪一派？通心麵派？油麵派？螺旋麵派？」他透露，個人覺得通心麵派才是王道，也想知道網友們都喜歡點哪一種麵條。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，其中呼聲最高的為螺旋麵，老饕直呼「螺旋麵派」、「必點螺旋麵」、「我愛螺旋，可是常常只有黃麵可以選」；其他網友則紛紛回應「通心跟螺旋都可以」、「不要烏龍麵，其他都好」、「通心搭牛，螺旋搭雞，油麵搭豬」、「油麵，而且一定要加番茄醬」、「都行，但麵體不能軟爛」。
對此，有老饕分享隱藏點法，就是可以將鐵板麵換成一顆荷包蛋，「我都麵換蛋」、「麵換蛋派」、「有不吃麵換蛋的朋友嗎」、「沒在吃麵了，換蛋比較好吃」、「上次聽到朋友換蛋，才知道可以這樣點」、「一直以來都換蛋！吃10年了」、「雙蛋派」。（編輯：賴詠璿）