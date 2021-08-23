威力彩飆27億！內行經驗分享「提高中獎買法」：回本12倍
威力彩上週四最新一期開獎，結果頭獎還是槓龜，21.5億無緣被人帶走，但下期頭獎累積獎金也上看27億！將於今（23）日晚間開出，不少人都渴望財神爺來敲門！而近日也有不少人專研威力彩怎麼買才能夠提升中獎率，包括最常被開出的號碼或透過時事簽號等等，但事實上，台彩還有一種獨門的「威力彩買法」，堪稱是幾乎都會中獎的買法，先前也有人用此買法，一期就狂中8個獎。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 10:49:41｜2021-08-23 11:07:41
據了解，威力彩的選號分成兩區，「第一區」為01到38個號碼；「第2區」是01到08個號碼，而內行彩迷所傳授的就叫做「第二區800元全餐投注」，也就是說，第二區因為只有八個號碼，因此採用包號的方法把1到8號全買下來，再搭配電腦選號買第1區，8注也只要800元，是一種以小博大的買法。
另外，也有不同等級的「5600元全餐投注」，通常適合朋友、親友一起包牌，最常見就是把第1區38個數字選定7個號碼，同時全包第2區8個號碼，這種包全部數字的買法，藉此拉高中獎機率，不過投注金額就得提高至5600元。
而《NOWnews》也曾報導「花800買威力彩『爽中8個獎』！幸運男擦身21億：只差2號」，該名內行的男子就是使用「第二區全餐投注」，第一區採用電腦選號，而第二區則是包下01至08的號碼，已經確定第二區有穩中的狀況，再端看前方號碼即可，結果該張彩券就中了1個4000元五獎（第一區4個號碼中+第二區1個號碼中）、7個800元六獎（第一區4個號碼中），故獎金共計9600元，瞬間回本高達12倍之多。（編輯：張嘉哲）