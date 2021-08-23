威力彩飆27億！內行經驗分享「提高中獎買法」：回本12倍

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「第二區800元全餐投注」

▲威力彩已連41槓，下期頭獎金額上看27億元，將於今晚開出頭獎號碼。（圖／NOWnews資料照）

「5600元全餐投注」

第一區採用電腦選號，而第二區則是包下01至08的號碼