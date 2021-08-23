味噌湯太鹹只會加水？大廚「一招」秒挽救：日本節目有教
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，後來傳入台灣後被開發出新的料理做法，創造出屬於台灣的風味。然而許多人總是苦惱該怎樣才能不失手，煮出既濃郁又不死鹹的味噌湯頭，就有網友好奇詢問「如何煮出香濃的味增湯，太鹹怎麼處理？」而引來老饕分享妙招，表示「日本節目有教！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 15:59:45
原PO於PTT上發文，表示假如現在有一鍋味增湯太鹹，「除了加開水以外，再加清酒或是味霖會比較好嗎？比例大概是多少比較好呢？此狀況是想問如何挽救太鹹的味增湯，想要濃又不鹹好像還滿難的」。
問題一曝光，就有網友紛紛建議可加入洋蔥、高麗菜等蔬菜，以此中和鹹味，「我買過太鹹的味噌，就放切碎洋蔥（會甜的那種）下去熬湯」、「洋蔥加多一點吧！湯會比較香甜」、「我都會在味噌湯裡加一點高麗菜～中和鹹味」。
不過，也有老饕分享其他妙招，「味噌湯煮太鹹可以加牛奶噢！會變得濃郁但是不膩」、「加冬瓜呢？阿基師教的」、「加一點點糖或味霖可以讓湯不那麼死鹹」、「要濃的話要用混合味噌喔」，甚至有行家推薦「加純的黃豆粉....日本節目有教。會更濃郁好喝！」（編輯：陳雅雲）