「2顆蛋黃酥」塞微波爐！一開臉綠　行家揭關鍵：做錯1步

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▲蛋黃酥在微波加熱的過程中，被炸的體無完膚。（圖／翻攝《爆廢公社公開版》）

我家微波是用解凍的方式處理，沒有爆過

你設定時間太久了，才會這樣，只能7~10秒喔

微波常溫的蛋黃酥、麵包類，800W約7~10秒剛好、700W約15~20秒剛好