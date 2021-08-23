「2顆蛋黃酥」塞微波爐！一開臉綠 行家揭關鍵：做錯1步
很多人都會選擇在飯後吃一些甜點，來滿足自己的胃，雖然中秋節還有接近一個月才會到來，但蛋黃酥仍然是很多人喜歡的甜點之一，而且這種糕餅類的食物剛出爐時，熱熱的最好吃，烤的金黃香酥的樣子總是讓人愛不釋手。近日，就有一位網友分享自己在加熱蛋黃酥的過程中，鬧出了一個笑話，貼文引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-23 17:09:47
這位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》，發了一篇文說「欸不是！我不是放兩顆嗎？」只見貼出的照片中，整個微波爐都被蛋黃酥的碎屑轟炸，原PO原本微波了兩顆蛋黃酥，但是一顆已經被炸的體無完膚，只剩下一顆比較完好的，不僅完全痛失一顆寶貴的蛋黃酥，清理微波爐更是令人頭痛。
貼文一出也引發熱議，網友紛紛表示「我原本也想這樣做，還好沒試！」、「炸裂蛋黃酥」、「不能用微波爐啦」、「有肥肉的滷肉飯也會這樣炸掉XDD」、「真的爆漿了，而且還爆過頭」、「有種似曾相識的感覺…」、「現在你擁有更多塊了喔」。
也有網友提供加熱蛋黃酥的做法，「我家微波是用解凍的方式處理，沒有爆過」、「你設定時間太久了，才會這樣，只能7~10秒喔」、「微波常溫的蛋黃酥、麵包類，800W約7~10秒剛好、700W約15~20秒剛好，時間超過太多不是炸了就是乾了」、「要戳洞啦」、「時間不要太長才是重點！」、「用烤箱比較好吃啦」、「蛋黃不要拿去微波啦」。（實習編輯：王麗雯）