「單手捏雞蛋」不會破？他爆青筋實測傻了　內行抖出原因

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▲網友分享自己單手捏雞蛋，出力到爆青筋，卻根本捏不破。（圖/抖音＠kaly_xiao）

會破的人幾乎是手指沒貼緊蛋殼的，基本上貼緊後會平均受力，除非真的超大力，不然捏不破很正常

當我們把雞蛋捏在手心時，雞蛋表面所受的壓力是相等的，所以蛋殼並不會破

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主持人也解釋，這是因為當雞蛋受力均勻時，壓力會平均分散到蛋殼的各個部分，因此較難捏爆，反之受力點集中時，施加點力就能輕鬆弄破雞蛋。（編輯：張嘉哲）