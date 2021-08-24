「單手捏雞蛋」不會破？他爆青筋實測傻了 內行抖出原因
雞蛋是我們日常經常吃到的食物，像是拿來做水煮蛋、煎荷包蛋、炒蛋等等都非常簡單又美味，不過在你的印象中，雞蛋是否非常脆弱，甚至一捏即碎的東西呢？近日，就有網友分享自己想要挑戰單手將雞蛋捏破，結果卻意外失敗，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 14:43:58
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「哭啊！我的握力竟然輸給了雞蛋，真是服了雞蛋我大哥」只見貼出的影片中，原PO用盡所有力氣捏雞蛋，但不管是用什麼角度使力，雞蛋依舊完好無缺，這也讓原PO感到非常震驚「我原本不相信，但實測後發現真的捏不破」。
影片曝光後，吸引不少網友回應「真假的啊＝＝雞蛋怎可能捏不破」、「雞蛋真的是很神聖的食物耶」、「ok！打臉以卵擊石這句成語，知道了」、「怎麼可能啦，我好想試試看，但怕捏破被罵」；不過也有網友表示「我剛剛想說很難，一捏就破了，馬上被罵」、「我根本還沒出力雞蛋就爆了.....」、「會破的人幾乎是手指沒貼緊蛋殼的，基本上貼緊後會平均受力，除非真的超大力，不然捏不破很正常」。
事實上，雞蛋無法單手捏破事因為雞蛋為橢圓形，當我們把雞蛋捏在手心時，雞蛋表面所受的壓力是相等的，所以蛋殼並不會破；先前也有粉專A Bit Creative 創藝點也到街頭上邀請路人實測，結果原先大家都認為這是簡單的任務，結果最後成功的僅有2人，主持人也解釋，這是因為當雞蛋受力均勻時，壓力會平均分散到蛋殼的各個部分，因此較難捏爆，反之受力點集中時，施加點力就能輕鬆弄破雞蛋。（編輯：張嘉哲）