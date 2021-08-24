露營最適合煮什麼食物？網點「2項」必備：0廚藝就能爽吃
露營一直都是熱門的戶外活動，可以體驗在野外生活的樂趣，而通常烹飪食材一切都要靠自己，因此該準備哪些東西、做什麼料理，都是出發前必須審慎思考的。而近日，就有網在網路論壇詢問，哪些食物是適合露營的時候煮，貼文曝光後，不少網友提出「2項」是必備的，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 15:11:22
這位網友在網路論壇PTT Gossiping版上PO一篇「露營適合煮什麼食物？」的貼文「大概有點想法想要煮義大利麵，蛋餅之類的東西，但還是希望以簡單為主，備料、器具都是可以很容易搞定又萬用的。想要在這種簡單料理中求一點變化有很好吃驚艷的，大家有在露營煮過什麼覺得方便又超好吃的料理tips嗎？」。
貼文一出，網友留言表示，「帶一隻處理好的全雞跟一些調味料」、「有冰桶的話就備加熱就好的，不然就買人家做好的」、「冷凍食品隔水加熱就好了」、「火鍋最快，啥餃都丟，加菜跟意麵，完成」、「全聯冷凍炒飯可以拿來煮粥」、「茄汁鯖魚罐頭煮麵啊，簡單又好吃」、「可以煮水或者小火可以烹飪的食物」。
有網友建議，可以準備泡麵跟咖哩飯，原因是份量很好拿捏，「咖哩，然後帶泡麵預備」、「咖哩，份量食材好調整，基本掌握好很難失敗」、「泡麵又香又好吃」、「咖哩、水餃等等，以大鍋飯方向去想」、「咖哩飯」、「叫朋友帶泡麵」、「當然是泡麵」。（實習編輯：歐雅如）