水餃只會放韭菜？老饕「多包2物」才下鍋：連吃3天都可以
水餃因為具有便宜以及便利的特性，成為不少人冷凍庫必囤物資，只要肚子餓時，將餃子丟入滾燙熱水中，數分鐘就能起鍋爽吃，但一般來說，我們聽到餃子，總是會想到「韭菜」以及「高麗菜」兩種口味。不過，近日就有網友分享自己吃到讓人忘不了的餃子口味，直呼「這真的可以連吃三天」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-24 16:11:00
原PO在「Dcard」貼文指出「自己日前去水餃店吃飯，結果前天去吃到『虱目魚水餃』，整個上癮耶！水餃外觀我不知道為何要做成黑色，讓人看了很沒食慾，可是內餡的虱目魚漿Q彈的口感，搭配一點點恰到好處的韭菜提味，這餃子我已經連續吃三天了」。
貼文一出，網友紛紛回應「虱目魚水餃第一次吃到時我也很驚艷＝＝真的很好吃」、「我也是吃過一次，拜託我媽不要再只包韭菜，用虱目魚漿包」、「這個我超愛，不用沾醬味道就很夠，再撐我都要來一份」、「虱目魚水餃啊啊啊！超好吃的」、「超級好吃！吃了一次就回不去了，比豬肉口感更好」、「這個很有虱目魚味，一種有點酸酸的味道」。
另外，還有網友表示「還能包地瓜葉呢」、「這間我知道，還有包地瓜葉的」、「不喜歡吃水餃的我，可以自己吃掉地瓜葉水餃一整盤」、「我以前連吃一個禮拜地瓜葉水餃」、「地瓜葉水餃真的超絕，沒想過可以放進水餃」。（編輯：張嘉哲）