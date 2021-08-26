影／30分鐘料理大戰！法國人用台灣食材 挑戰米其林廚師
台灣食材結合法式烹飪法，會迸出什麼樣的味覺火花呢？YouTube頻道「Ku's dream酷的夢-」突發奇想，把一些台灣食材寄給遠在法國的米其林廚師，並向他作出挑戰！同樣以台灣食材煮出一道鹹、一道甜的料理，看看誰煮的比較好吃！
影像中心/綜合報導
2021-08-26 10:00:00
影片中，Loïc主廚看到台灣食材各種好奇，看到粽葉更直問「這能不能吃、是菸草嗎？」反應可愛又有趣。最後選擇了 13 樣食材做料理，當中更包括義美蛋捲、肉燥麵、陳皮等道地台灣食材。
影片中可以清楚體驗到何謂「術業有專攻」，法國米其林主廚做出色香味十足的高級料理，透過鏡頭都讓人垂涎三尺！儘管得在短短時間內料理完成，YouTuber「酷」也還是成功做出兩道菜餚。最後在試吃環節，Loïc主廚料理被評論相當好吃，而酷做的料理也被評比意外地味道不錯。
影片曝光後，網友也紛紛表示「這個真的只能支持法國廚師，因為太厲害了用他沒看過的食材做出料理！」、「我只能說酷和法國廚師的實力~大概就像台灣到法國的距離一樣吧...」、「鳳梨酥『你可以寄一箱給我』好可愛喔，主廚實在太強了」（實習編輯：譚翠兒）