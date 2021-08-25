吃咖哩飯要配啥湯？老饕大推「3絕搭」：平衡味覺又解膩

咖哩香氣獨特，讓不少老饕深深著迷，而配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。不過，若是單吃咖哩飯，口味偏重，若能搭配飲料或湯品更完美。一名網友就在PTT詢問大家「吃咖哩要配什麼湯呢？」結果許多老饕紛紛曝光心目中的「3絕搭湯品」，大讚「可平衡味覺又解膩！」

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原PO在

PTT cookclub板

中表示，自己之前晚餐煮了咖哩飯，老爸說這樣太單調，想配個湯喝，於是老媽就煮了鮮魚湯，不過，他認為「雖然咖哩很濃郁很好吃，魚湯也很鮮甜，但是兩樣一起吃的感覺實在很不搭」。

原PO接著透露，他有想過要煮味噌湯或玉米濃湯，但這兩種味道也比較強烈，感覺好像也不適合，因此便想請問大家「煮什麼湯會跟咖哩的味道比較協調呢？」

▲咖哩香氣獨特，讓不少老饕深深著迷，而配著濃郁的咖哩醬，容易讓人不小心就多吃了好幾碗白飯。（圖／NOWnews資料照）

對此，許多吃貨一致大推

蘿蔔湯

、

番茄蔬菜湯

與

海帶湯

，「蕃茄蔬菜湯、義式蔬菜湯，咖哩味道較濃，要用酸味解膩」、「清爽的蘿蔔湯」、「這問題我想了十幾年了，覺得海帶湯最適合」「番茄+1，酸甜口感可以平衡味覺」、「海帶湯+1，喝完比較不會口渴」、「我覺得蘿蔔湯很搭！」「海帶芽白蘿蔔蛋花湯」、「味噌湯不搭，青菜豆腐湯、菜頭湯、冬瓜湯比較能中和。」

另還有網友直指「冬瓜蛤蜊或是大黃瓜貢丸湯，我覺得滿搭的」、「覺得味噌湯很搭」、「一定要湯嗎？黑豆水、麥茶也不錯啊！」「覺得羅宋湯滿適合的」、「味噌魚湯真理」、「喜歡配麥茶」、「蘿蔔、味噌比較東方啦！番茄、洋蔥、蔬菜比較全球通用」、「配咖啡其實不錯」、「家附近有日本人開的咖哩飯，都附海帶蔬菜味噌湯。」（編輯：許苡晴）