「蒸肉圓vs炸肉圓」誰才是霸主？全場吵翻　老饕抖2關鍵

台灣特色小吃種類多樣，「肉圓」就是其中一樣國民美食，不過你吃肉圓都吃蒸的還是炸的呢？就有網友好奇「清蒸肉圓是不是只是想省油錢」，並透露原因，貼文一出，網友全吵翻。





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該名網友在PTT以「其實清蒸肉圓是不是想省油錢而已？」為題發文，表示清蒸肉圓外皮薄，口感軟爛不Q彈，內餡又受制於外皮做法，口感也不多汁，「說難聽的就是蒸肉丸，肉汁還都跑了，只能靠醬汁加乘」。





但原PO認為，「油炸肉圓」可就不一樣了，因油炸而Q彈爽口的外皮，因油炸封住肉汁的內餡，一口咬下去，彈牙多汁、肉香四溢，佐以醬汁，簡直人間美味，「肉圓在油炸鍋裡享受著油炸浴，等待著客人的挑選，一次扒開給客人看，看內在美有多大，明顯就比營養不良的清蒸肉圓好多了」。





「講了那麼多，大家都應該知道做油炸肉圓的有多佛心了吧？」，原PO接著提到，「現在一桶耐炸油要800了，根本不是像清蒸肉圓那麼盪生（小氣），懂？有沒有清蒸肉圓就是想省錢的八卦」？





▲肉圓是國民美食之一，不過就有網友好奇是蒸肉圓美味，還是炸肉圓好吃。（示意圖／取自pixabay）

另外，還有老饕點出2關鍵，「其實肉圓的本體都是在調味醬料上」、「清蒸要加蒜泥、番茄醬、辣椒醬才對味」、「我覺得重點還是在內餡」、「反正都是吃醬料的」、「醬料淹過去一堆人連有沒有炸過都吃不出」、「小孩子才在挑皮，內餡跟醬汁才是關鍵啦」。（編輯：郭佩蓉）



