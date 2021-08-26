蛤蜊吐沙等1hr！她手洗「摸1顆」臉綠 眾笑：月底不好過
一般要料理蛤蜊之前，通常都會替蛤蜊做「吐沙」的動作。不過，就有網友分享，她買了一包蛤蜊，吐沙竟等了1個小時，洗了很多次都還有沙，直到她一顆一顆洗才找到「兇手」，讓她感到無奈又委屈，貼文一出，卻笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 14:15:45
原PO在《我愛全聯-好物老實説》表示，她買了一包蛤蜊回家，結果吐沙等了一個小時，洗了n次還是有沙。無奈的她只好改成一顆一顆洗，最後總算找到「兇手」，只見她手上拿著一顆打開的蛤蜊，但根本看不到裡面的蛤蜊肉，只有一大坨灰灰的泥沙，「這顆都是滿滿的沙欸！」
原PO不斷用手去撥，才發現裡頭的泥沙真的很多，難怪自己洗了n次都沒用。她也透露，自己想吃蛤蜊卻常常踩雷，買的次數都數得出來，委屈地說「煮了20分鐘沒半顆要開，不會再買了」。
貼文曝光後，網友紛紛笑說，「完美重現月底吃土」、「牠知道月底了，先吃土再說」、「真實的吃土耶！可能牠月底也不太好過」、「吃土吃到蛤蜊都不見了…」、「沙沙吃到飽的概念嗎？」、「蛤蜊窮到吃土了哈哈哈」、「確定不是蛤蜊造型芝麻湯圓嗎」、「它是蛤蜊界的網紅，蛤蜊沙沙」、「沙子是送的，讓你月底的時候用的」。
另外，也有不少人建議，「我也是買到怕了，後來直接去菜市場買比較實在」、「買真空包裝，加加減減都會遇到這樣子的情形，去大型傳統市場、觀光漁港買現撈的，就不會買到雷的蛤蜊」、「其實如果可以盡量去市場買活的」、「我都用蒸的，每次都有開耶，沒遇過整包都沒開的」、「我都在大賣場撈還吐舌頭的」。（編輯：許智超）