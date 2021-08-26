台灣學生7點半到校「也沒比國外優秀」？眾指2事浪費時間
日前公共政策網路參與平台一項「國中和高中生延後到校上課時間」提案，內容為「希望將上課時間改為早上9時30分」，迅速獲得萬人連署響應。對此，就有網友提出疑惑，也瞬間引發眾人共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-08-26 22:56:44
原PO在PTT上發出疑問，「不明白為何台灣學生早上7：30就要到學校，晚上還要留下來晚自習，長大之後才知道，原來國外學生都不用這樣，『國外學生也不用升旗，幫學校掃地之類的』，但台灣學生也沒有因為早到校，比別人晚下課，念比較多的書而比其他國家還要更強，到底為啥外國學生這麼懶散，卻可以這麼強？」
貼文一出也立刻引起網友共鳴回應，「重點是7:30到校後做的事情真的無意義到哭，7:30後要先掃地，之後就是升旗」、「掃地跟升旗真的很浪費時間，尤其移動超花時間」、「最好就8:30-15:30，只要把一堆無意義的廢事取消一定有辦法」、「台灣永遠只會去除好的留下爛的傳統」、「我以為這是搭配父母上班時間規定的」；但也有人認為「就算去學校時間改短，還是一堆人會送安親班、比習班，治標不治本」、「因為爸媽八點要上班，不然小孩其實八點到很剛好」。
而在8月19日舉行的「高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」公聽會中，國教署科長洪甄徽則表示，目前依規定，高中課堂為每周35節、單節50分鐘；國中課堂每周32至35節、單節45分鐘，屬於學習節數，其他則屬於非學習節數，由各校自行安排，如早自習、朝會升旗等，上學、放學時間也由學校訂定。（編輯：潘毅）